Angin terbangkan tiga atap kelas SMK Yayasan Pendidikan Laniang. Sekolah berada di Kota Makassar, Sulsel dan membuat siswa panik. Puluhan pelajar yang sedang belajar berhamburan menyelamatkan diri.

Bukan saja atap, sebagian rangka atas bangunan juga ikut diterbangkan angin. Saat ini, Rabu (13/9) siswa belajar di kelas cadangan yang ada.

Kontributor: Yoel Yusvin

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

