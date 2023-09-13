...

Siswa Berhamburan, Angin Kencang Terbangkan Atap saat Belajar di Kota Makassar

Yoel Yusvin, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 08:30 WIB
Angin terbangkan tiga atap kelas SMK Yayasan Pendidikan Laniang. Sekolah berada di Kota Makassar, Sulsel dan membuat siswa panik. Puluhan pelajar yang sedang belajar berhamburan menyelamatkan diri.
 
Bukan saja atap, sebagian rangka atas bangunan juga ikut diterbangkan angin. Saat ini, Rabu (13/9) siswa belajar di kelas cadangan yang ada.
 
Kontributor: Yoel Yusvin
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

