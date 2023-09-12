...

Shin Tae-yong Wanti-Wanti Timnas Indonesia U-23 Dilarang Anggap Remeh Lawan Turkmenistan U-23

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 14:30 WIB
Solo. Jawa Tengah - Timnas Indonesia U-23 melakoni latihan terakhir jelang laga penentuan menghadapi Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
 
Berlangsung di Stadion Sriwedari Solo, para pemain fokus mengasah taktikal guna meredam lawan dari Asia Tengah itu.
 
Skuad Garuda Muda sedang dalam kepercayaan diri yang bagus usai menang telak 9-0 di laga sebelumnya.
 
Meski begitu Shin Tae-yong mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak meremehkan lawan.
 
Kontributor: Septyantoro
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

