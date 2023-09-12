Solo. Jawa Tengah - Timnas Indonesia U-23 melakoni latihan terakhir jelang laga penentuan menghadapi Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Berlangsung di Stadion Sriwedari Solo, para pemain fokus mengasah taktikal guna meredam lawan dari Asia Tengah itu.

Skuad Garuda Muda sedang dalam kepercayaan diri yang bagus usai menang telak 9-0 di laga sebelumnya.

Meski begitu Shin Tae-yong mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak meremehkan lawan.

----------------------------

Kontributor: Septyantoro

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News