Korban Gempa Maroko Tewas Tertimbun Puing Reruntuhan

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 19:00 WIB
Upaya penyelamatan terus dilakukan dengan mengerahkan peralatan berat untuk mencari korban selamat setelah gempa bumi dahsyat melanda Maroko, negara Afrika utara itu Jumat 8/9. Kemendagrio Maroko menyatakan jumlah korban tewas meningkat jadi 2.862 orang, dan 2.562 orang terluka.
 
Pusat gempa berada di kota Ighil di Provinsi Al Haouz, 70 km barat daya kota tua Marrakesh. Rumah tinggal di daerah bencana dibangun dari tanah tidak memiliki ketahanan gempa yang memadai.
 
Bangunan-bangunan ini rentan retak atau runtuh jika terjadi gempa bumi kuat. Warga yang terkubur di bawah puing-puing tidak memiliki cukup ruang untuk bernapas. 
 
Akibatnya, peluang bertahan hidup korban yang terkubur di bawah puing-puing sangat rendah. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi operasi pencarian dan penyelamatan.
 
