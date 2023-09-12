...

Akibat Bakar Sampah, Kebakaran Landa Pemukiman Padat Penduduk di Jakarta

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 18:00 WIB
Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa (12/9) siang. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
 
Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah dan merambat ke kantor pos RW dan bengkel.
 
Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

