Rusia Ganti Produk dan Teknologi Barat dengan Produk Dalam Negeri

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 16:05 WIB
Kota Vladivostok, Rusia menyambut ribuan peserta Forum Ekonomi Timur (FET) ke-8.
FET mempromosikan kerja sama ekonomi dan pertukaran budaya antar kawasan Asia-Pasifik.
Bertema "Menuju Kerjasama, Perdamaian dan Kesejahteraan," forum tahun ini  menarik sekitar 7.000 peserta.
 
FET sangat penting bagi Rusia karena sanksi keras negara barat terhadap Rusia akibat krisis Ukraina.
Rusia memandang kolaborasi dengan mitra-mitranya di Asia sebagai hal yang penting.
Rusia mengganti produk dan teknologi Barat dengan produk dalam negeri dan mitra dari timur.
Mitra utama baru Rusia adalah Tiongkok, dengan dimulainya pengiriman tembaga dalam waktu dekat.
 
 
Produser: Betty Usman

(fru)

