Sederet tokoh pensiunan jenderal hadiri perayaan HUT PEPABRI, Selasa (12/9). Acara digelar di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat
Sederet tokoh pensiunan Jenderal terlihat hadir mengikuti acara tersebut. Ada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hadir pula Menhan Prabowo Subianto dan Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono. Ada Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
Para pensiunan jenderal duduk melingkar di meja yang sama dan bercengkerama
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
