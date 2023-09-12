Mantan jenderal dan purnawirawan TNI-Polri sambangi TMP Kalibata, Selasa (12/9). Kunjungan dalam rangka perayaan HUT ke-64 PEPABRI

Sejumlah mantan jenderal terlihat tiba di lokasi dan tabur bunga. Salah satunya Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Selain tabur bunga, upacara juga digelar di lokasi dipimpin Agum Gumelar. Prosesi tabur bunga penuh canda tawa, namun tidak mengurangi nuansa khidmat.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

