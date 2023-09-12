Pasca kerusuhan yang terjadi di depan kantor BP Batam, polisi mengamankan puluhan orang. Mereka diduga provokator dan pelaku penganiayaan terhadap anggota Polresta Barelang.

Sementara, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam mengatakan rencana pembangunan di Pulau Rempang dan Galang merupakan proyek nasional.

Sebelumnya, Pemerintah akan merelokasi Pulau Galang dan Rempang guna pembangunan eco green kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia.

