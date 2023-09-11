Kejagung langsung menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Ketiganya ialah Jemmy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT Sansaine Exindo.

Lalu, Feriandi Mirza selaku Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul BAKTI Kominfo. Serta, Elvano Hatorangan yang merupakan Pejabat PPK. Ketiga tersangka, ditahan selama 20 hari pertama.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

