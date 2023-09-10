...

Timnas Indonesia U-23 Menang Besar atas Taiwan, Shin Tae-yong Beri Tepuk Tangan

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 12:30 WIB
A A A
SOLO, Jawa Tengah - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong memberikan tepuk tangan atas perjuangan keras para pemain usai menang telak 9-0 atas Taiwan di Kualifikasi Piala Aia U-23 2024. Garuda Muda tampil percaya diri dan begitu agresif sejak sepak mula sehingga mampu mencetak 9 gol ke gawang lawan.
 
Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut anak asuhnya memahami instruksinya dengan baik untuk tidak meremehkan lawan dan tampil fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Hasilnya para pemain dapat mengeluarkan penampilan terbaik dan meraih kemenangan besar.
 
Meski jalan ke Piala Asia U-23 2024 terbuka lebar, Indonesia masih harus menghadapi Turkmenistan di laga penentuan pada Selasa (12/9) mendatang.
 
-------
 
 
Kontributor: Septyantoro
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini