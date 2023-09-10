SOLO, Jawa Tengah - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong memberikan tepuk tangan atas perjuangan keras para pemain usai menang telak 9-0 atas Taiwan di Kualifikasi Piala Aia U-23 2024. Garuda Muda tampil percaya diri dan begitu agresif sejak sepak mula sehingga mampu mencetak 9 gol ke gawang lawan.

Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut anak asuhnya memahami instruksinya dengan baik untuk tidak meremehkan lawan dan tampil fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Hasilnya para pemain dapat mengeluarkan penampilan terbaik dan meraih kemenangan besar.

Meski jalan ke Piala Asia U-23 2024 terbuka lebar, Indonesia masih harus menghadapi Turkmenistan di laga penentuan pada Selasa (12/9) mendatang.

