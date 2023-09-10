Warga Maroko, Sabtu (9/9) masih mencari korban selamat yang terkubur di lereng bukit dan puing-puing rumah dan menara masjid roboh akibat gempa, Jumat (8/9) malam. Kota tua bersejarah Marrakesh juga mengalami kerusakan parah.

Petugas berhasil menyelamatkan seseorang hidup-hidup dari reruntuhan bangunan di kota Moulay Barahim. Kemendagri mengatakan 2.012 tewas dan 2.059 terluka, termasuk 1.404 orang dalam kondisi kritis.

Survei Geologi AS mengatakan gempa ini berkekuatan 6,8 magnitudo. Gempa berpusat di 72 km barat daya Marrakesh.

(fru)

