Krisis Air Bersih, Brimob Polda Jambi Kerahkan Water Canon Berikan Air Bersih Door to Door ke Warga Muarojambi

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 10:59 WIB
Satu unit mobil Water Canon Brimob Polda Jambi dikerahkan secara door to door. Mobil tersebut untuk menyuplai air bersih kepada warga di Talangkerinci, Muarojambi.
 
Diketahui, sekitar satu bulan ini warga Muarojambi mengalami kekeringan ekstrem. Warga sempat membuat sumur baru namun airnya tidak bisa digunakan. 
 
Secara bergantian, rumah warga disuplai oleh satu mobil Water Canon. Aneka tempat air bersih, dari ember, jerigen, baskom berjejer di depan rumah warga.
 
Secara door to door, mobil Water Canon yang berisi sekitar 5 ton air bersih tersebut ludes. 
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

