Satu unit mobil Water Canon Brimob Polda Jambi dikerahkan secara door to door. Mobil tersebut untuk menyuplai air bersih kepada warga di Talangkerinci, Muarojambi.

Diketahui, sekitar satu bulan ini warga Muarojambi mengalami kekeringan ekstrem. Warga sempat membuat sumur baru namun airnya tidak bisa digunakan.

Secara bergantian, rumah warga disuplai oleh satu mobil Water Canon. Aneka tempat air bersih, dari ember, jerigen, baskom berjejer di depan rumah warga.

Secara door to door, mobil Water Canon yang berisi sekitar 5 ton air bersih tersebut ludes.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

