Kawanan gajah liar terus merusak tanaman milik warga, Minggu (9/10). Kejadian terjadi sejak dua pekan terakhir di Pidie Jaya, Aceh
Para warga dan pihak BKSDA Aceh melakukan penggiringan gajah liar ke habitatnya. Mereka tampak menggunakan petasan seadanya
Diketahui, kawanan gajah liar ini diperkirakan mencapai lebih 35 ekor. Gajah liar mulai berkeliaran pada malam hari dengan merusak tanaman milik warga
Kontributor: Jamal Pangwa
Produser: Akira Aulia W
(fru)
