Kawanan gajah liar terus merusak tanaman milik warga, Minggu (9/10). Kejadian terjadi sejak dua pekan terakhir di Pidie Jaya, Aceh

Para warga dan pihak BKSDA Aceh melakukan penggiringan gajah liar ke habitatnya. Mereka tampak menggunakan petasan seadanya

Diketahui, kawanan gajah liar ini diperkirakan mencapai lebih 35 ekor. Gajah liar mulai berkeliaran pada malam hari dengan merusak tanaman milik warga

Kontributor: Jamal Pangwa

Produser: Akira Aulia W

(fru)

