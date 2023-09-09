...

Highlights Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 : Skuad Garuda Muda Pesta 9 Gol

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 22:00 WIB
Timnas Indonesia U-23 sukses menggasak Timnas Taiwan U-23 dengan skor mencolok 9-0, pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/9/2023) malam WIB.
 
Di babak pertama, skuad Garuda Muda sudah menggelontorkan lima gol masing-masing dicetak oleh Marselino Ferdinan (3'), Ramadhan Sananta (6'), Rafael Struick (20’), Witan Sulaeman (30’), dan Ilham Rio Fahmi (40’).
 
Indonesia U-23 kembali menambah empat gol di babak kedua melalui Elkan Baggott (55’),Marselino (57'), Hokky Caraka (78’), dan Pratama Arhan (84’).
 
Ini menjadi kemenangan terbesar Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong.

