Timnas Indonesia U-23 sukses menggasak Timnas Taiwan U-23 dengan skor mencolok 9-0, pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/9/2023) malam WIB.

Di babak pertama, skuad Garuda Muda sudah menggelontorkan lima gol masing-masing dicetak oleh Marselino Ferdinan (3'), Ramadhan Sananta (6'), Rafael Struick (20’), Witan Sulaeman (30’), dan Ilham Rio Fahmi (40’).

Indonesia U-23 kembali menambah empat gol di babak kedua melalui Elkan Baggott (55’),Marselino (57'), Hokky Caraka (78’), dan Pratama Arhan (84’).

Ini menjadi kemenangan terbesar Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News