Hadapi Jepang, Hansi Flick Berjanji Tampilkan Gaya Main Baru Untuk Timnas Jerman

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 16:00 WIB
Timnas Jerman tengah melakukan persiapan jelang menghadapi Jepang pada laga uji coba. Tim Panser sedang kesulitan untuk mendapatkan performa terbaiknya
 
Die Mannschaft hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir sejak tersingkir dari babak grup Piala Dunia 2022. Pelatih Timnas Jerman, Hansi Flick berjanji Timnas Jerman akan menunjukkan gaya bermain baru.
 
Dengan meningkatkan intensitas tinggi saat melawan Jepang di Stadion Volkswagen Arena, Minggu (10/09/2023).
 
