Philippe Coutinho resmi bergabung dengan klub Qatar, Al-Duhail. Coutinho didatangkan dari Aston Villa dengan status pinjaman selama semusim.

Kesempatan bermain lebih banyak jadi alasan Coutinho menerima pinangan Al Duhail. Penampilan pemain 31 tahun itu merosot bersama Aston Villa akibat cedera kambuhan yang dialami.

Coutinho akan bekerja sama dengan mantan pemain Argentina, Hernan Crespo yang menjabat sebagai pelatih Al Duhail.

