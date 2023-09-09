Neymar Junior berhasil memecahkan rekor spesial milik legenda Brasil, Pele. Pemain Al Hilal itu berkontribusi atas kemenangan telak Brasil 5-1 atas Bolivia. Pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, yang digelar di Estadio Mangueirao.

Neymar sukses mencetak brace dan satu assist di laga tersebut. Dua gol tersebut membawa Neymar menjadi pencetak gol terbanyak timnas Brasil sepanjang sejarah.

Kini, ia sudah mencatatkan 79 gol sejauh ini dari 125 laga bersama Seleccao.

------------

Produser : Febry Rachadi

Ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News