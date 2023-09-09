...

Debut Gemilang Lamine Yamal di Timnas Spanyol, Gusur Rekor Gavi dan Ansu Fati

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 12:15 WIB
Lamine Yamal melakoni debut manis saat Timnas Spanyol menang telak 7-1 atas Georgia. Pada laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup A, yang digelar di Arena Dinamo Boris Paichadze
 
Pemain 16 tahun itu langsung mengukir dua rekor spesial. Pertama, Yamal sukses memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang bermain bersama Tim Matador. Usai dirinya masuk pada menit ke-44 menggantikan Dani Olmo.
 
Pemain Barcelona itu tampil bersama La Furia Roja di usia 16 tahun dan 57 hari. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Gavi yang melakoni debut pada usia 17 tahun dan 304 hari.
 
Tak berhenti disitu, Yamal sukses mencetak gol penutup kemenangan La Furia Roja pada menit ke-74. Ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Timnas Spanyol.
 
Yamal berhasil menggusur catatan sebelumnya yang ditorehkan Ansu Fati.
 
Produser : Febry Rachadi
ve: Wahyu

(sfn)

