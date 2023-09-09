Band GIGI hipnotis penonton LMAC Music ForAll Fest hari kedua, Sabtu (9/9). GIGI sukses menghadirkan momen nostalgia lewat sederet lagu cinta.

Arman Maulana tampil cerah dengan lagu pertama bertajuk Terbang. Lagu lain yang dibawakan GIGI adalah Bisa Saja dan My Facebook.

GIGI sukses menghanyutkan penonton dalam nostalgia lewat tembang apiknya. Penonton bahkan ikut bernyanyi bersama tanpa dikomando.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News