4 Orang Pelaku Judi Online Ditangkap di Sukabumi, Ada Pasutri

Sabtu 09 September 2023 23:00 WIB
Empat pelaku judi online ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi, Sabtu (9/9). Dua di antara pelaku merupakan pasangan suami istri (pasutri)
 
Pelaku TS (28), E (27), PU (31), dan M (24) punya peran yang berbeda. TS konten kreator dengan keuntungan yang diraup bisa mencapai Rp6 juta
 
E, spamer bisa mendapat keuntungan Rp6 juta hingga Rp10 juta. P, desainer situs bisa mendapatkan keuntungan Rp30 juta. Sedangkan N adalah follow up member di situs judi online yang sama
 
 
