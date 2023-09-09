Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan ada gagasan rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut disampaikan Herman saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu (9/8/2023).

Herman mengatakan membuka komunikasi politik setelah Koalisi Perubahan pecah. Terlebih pertemuan SBY-Mega akan memunculkan harapan rekonsiliasi yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.

Reporter : Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

