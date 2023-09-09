...

Jadi Tontonan Warga, Hiu Tutul Mati Terdampar di Pantai Pagak Purworejo

Joe Hartoyo, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 12:30 WIB
Seekor hiu tutul mati terdampar di Pantai Pagak, Purworejo, sejak Kamis (7/9/2023). Hiu ini sebelumnya ditemukan sekarat dan sempat didorong warga ke tengah.
 
Hiu ini memiliki panjang 5 meter dan berat diperkirakan mencapai 500 kg. Hiu ini pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat saat mencari ikan di tengah laut.
 
Bangkai hiu kini menjadi tontonan warga. Rencananya siang ini hius tersebut akan dikubur di dekat lokasi penemuan.
 
Reporter : Joe Hartoyo
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

