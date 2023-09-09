Seekor hiu tutul mati terdampar di Pantai Pagak, Purworejo, sejak Kamis (7/9/2023). Hiu ini sebelumnya ditemukan sekarat dan sempat didorong warga ke tengah.

Hiu ini memiliki panjang 5 meter dan berat diperkirakan mencapai 500 kg. Hiu ini pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat saat mencari ikan di tengah laut.

Bangkai hiu kini menjadi tontonan warga. Rencananya siang ini hius tersebut akan dikubur di dekat lokasi penemuan.

Reporter : Joe Hartoyo

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

