Warga Desa Tunggorono, Jombang, resah dengan limbah pabrik kayu di wilayah mereka. Sudah sepekan serbuk gergajian kayu memenuhi udara dan rumah mereka.

Limbah tersebut menumpuk dan membuat kotor rumah warga serta barang-barangnya. Limbah pabrik tersebut juga membuat sejumlah warga mengalami sakit sesak nafas.

Meski sudah dilaporkan ke pemerintah setemat sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Reporter : Mukhtar Bagus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

