Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan jika pihaknya sudah melakukan komunikasi halus kepada koalisi Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto untuk bergabung kedalam salah satu koalisi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Herman saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu (9/8/2023).

Herman mengatakan jika komunikasi politik yang dilakukan Demokrat sudah berjalan dengan baik kepada koalisi Ganjar ataupun Prabowo. Kedepannya, Herman mengaku keputusan akhir tetap berada di pimpinan partai

Herman berharap, jika Partai Demokrat sebagai pendatang baru dalam sebuah koalisi bisa mendapatkan pintu yang terbuka dan tidak bisa dipaksakan karena kedua koalisi Ganjar ataupun Prabowo sudah terbentuk.

Reporter : Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

