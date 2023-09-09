...

Tinjauan Udara Karhutla Gunung Arjuno, Wilayah Terdampak mencapai Lebih 4.796 Ha

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 08:30 WIB
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memantau dari udara operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Arjuno, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).
 
Suharyanto dan rombongan melihat sisa-sisa karhutla yang telah padam. Sisa-sisa kebakaran itu berwarna hitam pekat. Dapat dipastikan hampir 99 persen vegetasi berupa pepohonan, semak dan belukar mati. 
 
Kepulan asap juga masih terlihat di beberapa titik yang diduga merupakan hotspot baru. Diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno terjadi sejak Sabtu (28/8/2023)
 
Titik api dilaporkan meluas dalam kurun waktu sepekan terakhir. Luas lahan yang terbakar dari seluruh wilayah telah mencapai kurang lebih 4.796 Ha.
 
Suharyanto menilai upaya pengendalian paling efektif dilakukan dengan pemadaman darat.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan 

(fru)

