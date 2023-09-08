Olahan daging kambing memang selalu menjadi pilihan kuliner, seperti sate ataupun tongseng. Namun ada yang istimewa di warung di kawasan Bantul, Yogyakarta
Warung Pak Supri menawarkan menu berbeda yaitu tongseng torpedo kambing. Selain empuk dan enak, tongseng torpedo dipercaya bisa meningkatkan vitalitas tubuh. Seporsi menu tongseng torpedo kambing dihargai Rp 36 ribu per piring. sudah termasuk nasi
Reporter : Trisna Purwoko
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow