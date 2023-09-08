Olahan daging kambing memang selalu menjadi pilihan kuliner, seperti sate ataupun tongseng. Namun ada yang istimewa di warung di kawasan Bantul, Yogyakarta

Warung Pak Supri menawarkan menu berbeda yaitu tongseng torpedo kambing. Selain empuk dan enak, tongseng torpedo dipercaya bisa meningkatkan vitalitas tubuh. Seporsi menu tongseng torpedo kambing dihargai Rp 36 ribu per piring. sudah termasuk nasi

Reporter : Trisna Purwoko

Producer : Erlangga Agung Asmoro

