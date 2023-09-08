...

Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Korsel di Istana

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 11:46 WIB
Presiden Joko Widodo gelar pertemuan bilateral Indonesia - Korsel, Jumat (8/9). Pertemuan digelar dengan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Istana Merdeka.
 
Presiden Yoon tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 08.32 WIB. Presiden Jokowi dan Presiden Yoon melakukan sesi foto bersama. Hadir Menlu Retno Marsudi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
 
Selain itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menag Yaqut Cholil.
 
Berita Terkait

