Bukannya Ikut Mengamankan, Mobil Polisi Ini Malah Hampir Pepet Patwal Rombongan Tamu Kenegaraan KTT ASEAN

Rendi Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 11:15 WIB
Ada kejadian tak terduga saat patwal rombongan tamu kenegaraan KTT ASEAN melintas di Jl. Jend Sudirman. Saat Patwal tiba di bawah jembatan Semanggi, tiba-tiba ada mobil polisi yang nyelonong. Mobil polisi ini nyaris memepet mobil patwal yang tengah mengawal rombongan 
 
Padahal petugas polisi telah menghentikan semua kendaraan dari arah Semanggi. Kejadian ini membuat petugas polisi yang tengah berjaga marah. Peristiwa terjadi pada Rabu, (6/9/2023) kemudian viral di media sosial.

(fru)

