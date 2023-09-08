Rumah terbakar di Desa Bilaporah, Socah, Bangkalan, Jatim, Kamis (7/9). Api berkobar besar dan sempat membuat warga panik. Api berasal dari dupa yang dibakar nenek (80) kemudian ditinggal begitu saja.

Bara dari dupa menjalar ke kasur di dekatnya dan api mulai berkobar. Mobil pemadam kesulitan memadamkan api karena akses jalan yang sempit.

Kontributor: Taufik Syahrawi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News