Video seorang bocah laki-laki sempoyongan diduga mabuk viral di medsos, Kamis (7/9). Kejadian di salah satu desa di Kecamatan Hilir, Katingan, Kalimantan Tengah.

Bocah itu penuh lumpur, beberapa kali jatuh di jalan dan dihampiri warga. Saat ditanya, bocah itu menjawab usai minum arak madu bersama dua rekannya.

Bocah itu kembali mencoba bangkit dan terjatuh ke semak-semak. Tiga bocah berinisial RA, RE dan A masih duduk di bangku SD.

