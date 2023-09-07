Inilah video yang merekam kondisi mobil Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus. Diketahui, Bupati dan rombongan akan berkunjung ke Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Tidak adanya jembatan penghubung, terpaksa harus menyeberangi danau menggunakan rakit. Tampak Bupati dan rombongan kesulitan untuk mendorong mobil ke atas rakit.

Bupati Taliabu berharap adanya perhatian pemerintah pusat untuk membantu membangun infrastruktur di Pulau Taliabu.

Kontributor: Ismail Sangaji

Produser: Akira Aulia W

