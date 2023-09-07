Inilah detik-detik serangan rudal Rusia ke Ukraina, Rabu (6/9). Lokasi di sebuah pasar di Kostiantynivka, Donetsk.

CCTV memperlihatkan ramainya aktivitas normal para warga. Tiba-tiba rudal melesat menghantam bangunan, kemudian disusul api yang menyambar bangunan.

Warga pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. Dalam insiden ini sedikitnya 16 orang tewas.

Produser: Akira Aulia W

(fru)

