Bandung, Jawa Barat - POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri III Bandung telah memasuki hari kedua. 16 peserta memastikan diri lolos ke babak perdelapan final dalam turnamen yang digelar di Pitpool, Kota Bandung, Jawa Barat.

Turnamen ini diikuti 60 peserta dari 12 kota dan 7 provinsi, yang mayoritas berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satu peserta termuda yang baru 11 tahun bernama Rigel berharap dengan turnamen POBSI Cup ini dapat menjadi ajang regenerasi atlet biliar Nasional

Hal serupa juga diungkapkan oleh peserta lainnya yang mengapresiasi turnamen ini dan berharap turnamen serupa dapat terus digelar.

------------

Kontributor : Sondi Agung

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

