...

16 Peserta Melangkah ke Perdelapan Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 16:31 WIB
A A A
Bandung, Jawa Barat - POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri III Bandung telah memasuki hari kedua. 16 peserta memastikan diri lolos ke babak perdelapan final dalam turnamen yang digelar di Pitpool, Kota Bandung, Jawa Barat.
 
Turnamen ini diikuti 60 peserta dari 12 kota dan 7 provinsi, yang mayoritas berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satu peserta  termuda yang baru 11 tahun bernama Rigel berharap dengan turnamen POBSI Cup ini dapat menjadi ajang regenerasi atlet biliar Nasional
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh peserta lainnya yang mengapresiasi turnamen ini dan berharap turnamen serupa dapat terus digelar.
 
------------
 
Kontributor : Sondi Agung
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini