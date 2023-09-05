Palembang - Duo legiun asing Sriwijaya FC, Kervens Belfort dan Chenco Gyeltshen diprediksi menjadi duet maut di Liga 2 2023/2024. Keduanya mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan perkembangan pesat dalam permainan. Pelatih Sriwijaya FC, M. Yusuf menilai kedua pemain akan menjadi mesin gol tim.

Gyeltshen yang juga kapten Timnas Bhutan menempati posisi striker,

sedangkan Belfort yang juga penggawa timnas Haiti berperan sebagai gelandang serang. Kedua pemain juga berkomitmen untuk berjuang mengembalikan Laskar Wong Kito ke Liga 1.

Sriwijaya FC terus mematangkan strategi jelang laga perdana menjamu Sada Sumut FC, Minggu (10/9) nanti.

Kontributor: Bambang Irawan

Produser: Andika Gesta

