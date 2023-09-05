...

PLN Sabet Tiga Penghargaan Sekaligus dalam Ajang Indonesia Awards 2023

Feri Usmawan, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 20:50 WIB
Tiga penghargaan bergengsi berhasil diraih oleh PT PLN (Persero) dalam ajang Indonesia Awards (IA) 2023. Tiga penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori Special Recognition of Outstanding Initiative Electrifying Agriculture, Special Recognition of Outstanding Initiative Renewable Energy Certificate (REC) dan Outstanding Award for Integrated Initiative PLN Mobile.
 
Perolehan tersebut berkat dari serangkaian inovasinya yang telah diperkenalkan, salah satunya adalah Renewable Energy Certificate (REC) yang mendukung energi bersih dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, ada juga program Electrifying Agriculture (EA) yang membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Terakhir, PLN Mobile, yang menyediakan layanan lengkap mulai dari layanan kelistrikan, layanan kendaraan listrik, hingga layanan internet.
 
Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Ritel dan Niaga PT PLN Edi Srimulyanti, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Wiluyo Kusdwiharto, dan Executive Presiden Komunikasi Korporat & TJSL, Gregorius Adi Trianto pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 yang digelar oleh iNews Media Group dan disiarkan secara LIVE di iNews TV, serta streaming melalui Vision+ dan RCTI+, pada Kamis (31/8/2023) di iNews Tower, Jakarta Pusat. 

