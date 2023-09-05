PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) meraih piala Indonesia Awards 2023 pada kategori Outstanding Award for Integrated Initiative. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam mengembangkan kawasan ekowisata Embung Muntialo di Jambi yang awalnya berfungsi sebagai tempat penampungan atau retensi air untuk menanggulangi karhutla.

Pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023, Kamis (31/8/2023), Acting Communication Manager PetroChina International Jabung Ltd Afdal menjelaskan, PetroChina melihat adanya potensi sebagai wisata edukasi kebencanaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Embung Muntialo. Dalam pengembangan kawasan ini, PetroChina berfokus pada tiga hal yaitu edukasi untuk pengenalan fungsi embung, pencegahan karhutla, dan kesadaran lingkungan.

Indonesia Awards 2023 adalah ajang penganugerahan tertinggi yang diberikan kepada figur nasional dan publik, juga pemerintah dan nonpemerintah, serta organisasi atas inovasi, dedikasi, dan konsistensi yang diberikan dalam membangun negeri. Acara penganugerahan Indonesia Awards 2023 yang digelar oleh iNews Media Group ini disiarkan secara Live di iNews dan melalui streaming di Vision+ dan RCTI+.

(fru)

