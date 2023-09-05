...

Dampak Kekeringan, Warga Kendal Buat Sumur Darurat untuk Cukupi Air Bersih

Eddie Prayitno, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 11:59 WIB
Beginilah kondisi sumur milik warga Kendal yang mulai mengering. Warga terpaksa menambah sumur darurat baru di sekitar sungai. 
 
Dengan dibuatnya sumur darurat, warga berharap ada sumber air bersih. Menurut warga, pembuatan sumur darurat ini inisiatif dari warga sendiri. 
 
Karena air bersih sudah semakin sulit didapatkan. Diketahui, hampir sebulan warga kesulitan mendapat air bersih. 
 
Kontributor: Eddie Prayitno 
Produser: Akira Aulia W

