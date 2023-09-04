ASEAN SUMMIT Media Center ke-43 menyelenggarakan Peresmian Simbolis ASEAN Newsroom, Senin (4/9/2023). Peresmian ini guna meningkatkan awareness dalam agenda ASEAN.

Melalui ASEAN newsroom diharapkan kerja sama di berbagai negara anggota ASEAN.

Dan unutk menyebarluaskan beragam program, kinerja, dan capaian kawasan asia tenggara melalui pemberitaan yang aktual, faktual dan terpercaya.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

