Ketua Umum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya muncul ke publik usai manuver Partai NasDem dan Anies Baswedan. AHY mengucapkan selamat atas deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang telah mengumumkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres. AHY berharap agar pasangan tersebut sukses menyongsong Pemilu 2024.

Dalam kesempatan ini, Agus memastikan Partai Demokrat akan membuka diri untuk bergabung dengan koalisi lain. Hal itu menyusul keluarnya partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

