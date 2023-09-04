...

Muncul ke Publik, AHY Ucapkan Selamat untuk Anies Baswedan dan Cak Imin

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 04 September 2023 13:23 WIB
Ketua Umum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya muncul ke publik usai manuver Partai NasDem dan Anies Baswedan. AHY mengucapkan selamat atas deklarasi  Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang telah mengumumkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres. AHY berharap agar pasangan tersebut sukses menyongsong Pemilu 2024.
 
Dalam kesempatan ini, Agus memastikan Partai Demokrat akan membuka diri untuk bergabung dengan koalisi lain. Hal itu menyusul keluarnya partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo

