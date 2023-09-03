Kebakaran lahan gambut di Muarojambi terus meluas. Tepatnya di perkebunan kelapa sawit milik warga dan pemerintah. Angin kencang dan lahan gambut yang kering membuat api sulit dipadamkan.

Bahkan, petugas harus menambah personel untuk berupaya memadamkan api. Diketahui, sudah empat hari tim gabungan karhutla dan masyarakat memadamkan api. Kedalaman lahan gambut yang terbakar juga menjadi kendala saat memadamkan api.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W



