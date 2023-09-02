Api membakar kawasan padang Savana Gunung Bromo, Probolinggo, Jatim. Dampaknya, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara mulai Jumat (1/9). Hal itu diketahui dari unggahan akun media sosial TNBTS.
Upaya pemadaman api masih terus dilakukan relawan dan petugas terkait. Penutupan areal wisata Gunung Bromo untuk memudahkan petugas memadamkan api. Penutupan wisata dimulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang
Sejauh ini belum ada keterangan resmi berapa hektare lahan yang terbakar
Kontributor: Hana Purwadi
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
