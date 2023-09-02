Sebuah rumah terisolasi dengan jalan ditutup seng viral di media sosial. Pagar seng dipasang sejumlah orang yang diduga terlibat sengketa lahan.

Pelaku ditenggarai mengantongi surat pengakuan hak tanah di lokasi rumah berdiri. Tepatnya di aliran Sungai Sekanak, Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil, Palembang, Sumsel.

Hingga saat ini, Sabtu (2/9) keluarga yang mendiami rumah tak bisa beraktivitas.

