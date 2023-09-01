Leonardo Bonucci resmi bergabung dengan Union Berlin sebagai pelabuhan barunya. Bonucci dikontrak sampai 2024 dengan opsi perpanjangan selama setahun Ia akan mengenakan nomor punggung 23 bersama klub barunya tersebut.

Pemain 36 tahun itu harus angkat kaki dari Turin usai tak masuk dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri pada musim ini

Bonucci sudah lebih dari satu dekade bermain untuk Juventus. Dia telah mencatatkan 502 penampilan di semua kompetisi untuk Si Nyonya Tua.

Ini jadi petualangan baru Bonucci di kompetisi Liga Jerman setelah 18 tahun berkarir di Italia.

