Kemeriahan Seremoni Penutupan Porprov VI Bangka Belitung di Lapangan Gelora Mentok

Rizki Ramadhani, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 15:15 WIB
Acara Penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Barat berlangsung meriah. Ribuan masyarakat memadati lapangan Gelora Mentok menyaksikan penyerahan piala juara umum dan piala bergilir.
 
Dalam acara tersebut dihadiri pejabat Forkompimda Provinsi dan Kabupaten dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Babel. Acara penutupan tersebut dimeriahkan oleh artis nasional seperti Wali Band dan pertunjukkan seni
 
Yani, salah satu penonton mengaku kagum dengan even yang diselenggarakan dan berharap kegiatan serupa kembali diadakan di Bangka Barat.
 
Porprov Bangka Belitung ke-6 ini diikuti 1.936 atlet dari 17 Kabupaten kota yang memperebutkan medali dari 20 cabang olahraga yang diperlombakan. Diharapkan even ini tidak hanya menjadi ajang prestasi melainkan mampu meningkatkan perekonomian sektor UMKM dan promosi tempat wisata di Bangka Barat.
 
Reporter : Rizki Ramadhani
Produser : Febry Rachadi

(rns)

