Diduga Akibat Bakar Sampah, 4 Kios Terbakar di Taman Sari Bandung

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 22:23 WIB
Inilah detik-detik kebakaran hebat terjadi di kawasan Taman Sari, Bandung (1/9). Kebakaran diduga berawal dari seorang warga membakar sampah di kawasan Taman Sari
 
Cuaca terik serta tiupan angin membuat api cepat menjalar ke bangunan sekitarnya. Selain itu, banyak kios berbahan kayu membuat api juga cepat membesar
 
Sedikitnya 1 kios terbakar habis dan 3 kios terdampak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut

