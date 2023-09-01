Inilah detik-detik kebakaran hebat terjadi di kawasan Taman Sari, Bandung (1/9). Kebakaran diduga berawal dari seorang warga membakar sampah di kawasan Taman Sari
Cuaca terik serta tiupan angin membuat api cepat menjalar ke bangunan sekitarnya. Selain itu, banyak kios berbahan kayu membuat api juga cepat membesar
Sedikitnya 1 kios terbakar habis dan 3 kios terdampak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut
