Razia uji emisi di Pademangan, Jakarta Utara diwarnai protes pada Jumat (1/9/2023).

Seperti pengendara motor bernama Boim ini yang sempat beradu mulut dengan petugas. Ia mengaku diberhentikan oleh petugas untuk mengikuti uji emisi tersebut. Saat mengetahui motornya tidak lolos, dirinya pun marah dan merasa ditipu.

Dalam razia kali ini ada 40 mobil yang terjaring dan 10 di antaranya terkena tilang. Sedangkan untuk motor ada 46 dengan pebilangan sebanyak 8 kendaraan.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

