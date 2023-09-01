...

Terkena Tilang saat Razia Uji Emisi di Jakarta Utara, Sejumlah Pengendara Adu Mulut dengan Petugas

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 16:51 WIB
A A A
Razia uji emisi di Pademangan, Jakarta Utara diwarnai protes pada Jumat (1/9/2023). 
 
Seperti pengendara motor bernama Boim ini yang sempat beradu mulut dengan petugas. Ia mengaku diberhentikan oleh petugas untuk mengikuti uji emisi tersebut. Saat mengetahui motornya tidak lolos, dirinya pun marah dan merasa ditipu. 
 
Dalam razia kali ini ada 40 mobil yang terjaring dan 10 di antaranya terkena tilang. Sedangkan untuk motor ada 46 dengan pebilangan sebanyak 8 kendaraan. 
 
Reporter : Yohannes Tobing 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini