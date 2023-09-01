Pemprov DKI Jakarta menerapkan tilang uji emisi di Terminal Blok M, pada Jumat (1/9/2023). Di kawasan tersebut, terdapat 63 kendaraan yang terjaring uji emisi.
Satu di antaranya dinyatakan tak lolos, meskipun kendaraan keluaran baru. Hal ini karena knalpot dimodifikasi sehingga polusi yang dikeluarkan berada di atas ambang batas yang ditetapkan.
