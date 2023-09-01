...

Ketua Bappilu Demokrat Bocorkan Surat Anies Minta AHY Jadi Cawapres

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 10:20 WIB
Sebuah surat beredar yang diklaim hasil tulisan bacapres Anies Baswedan. Surat itu berisikan permohonan agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping Anies pada Pilpres 2024.
 
Surat itu diunggah oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya. Berdasarkan catatan gambar, surat itu dibuat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau pekan lalu.
 
Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaanya terkait kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

