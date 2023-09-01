Sebuah surat beredar yang diklaim hasil tulisan bacapres Anies Baswedan. Surat itu berisikan permohonan agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping Anies pada Pilpres 2024.

Surat itu diunggah oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya. Berdasarkan catatan gambar, surat itu dibuat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau pekan lalu.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaanya terkait kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

