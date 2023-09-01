Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Kamis, (31/8/2023) malam. Hal itu disampaikan Surya di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, (31/8/2023).

Surya Paloh mengungkapkan, keduanya sempat membicarakan soal kondisi politik 2024. Surya Paloh mengutip Presiden Jokowi yang menyebut suasana politik Indoensia saat ini sedang tenang.

Ketika ditanya pembahasan menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, Surya Paloh enggan meresponnya.

Reporter: Irfan Maulana

Produser: Reza Ramadhan

