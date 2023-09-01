Usaha arang batok kelapa beroperasi setelah seminggu tutup, Kamis (31/8). Perajin berada di Jalan Anggrek, Lubang Buaya, Cipayung, Jaktim. Usaha arang dari batok kelapa terdampak polusi di Jabodetabek.

Aktivitas bakar arang telah berhenti sejak 24 Agustus 2023. Berakhirnya batas waktu penutupan disambut gembira oleh perajin.

Mereka mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari jika usaha ditutup.

